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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

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Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalanırken, operasyonda 23 binden fazla sentetik ecza ile 2 adet tabanca ele geçirildi.

Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalanırken, operasyonda 23 binden fazla sentetik ecza ile 2 adet tabanca ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ile Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda, 22 bin 300 adet sentetik ecza, 278 gram sentetik cannobinoid, 2 adet tabaca ve 187 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birine uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılırken, diğeri ise uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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