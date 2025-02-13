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Ankara'da Uygunsuz Et Nakli Yapan Firmaya 1,3 Milyon Lira Ceza

Ankara'da Uygunsuz Et Nakli Yapan Firmaya 1,3 Milyon Lira Ceza
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Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, uygunsuz et nakli yapan bir zincir markete 1 milyon 305 bin 242 lira ceza kesildiğini açıkladı. Denetimler sonrasında alınan ceza, firmanın sosyal medya hesaplarında yer alan uygunsuz görüntüler üzerine uygulandı.

Ankara'da Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından uygunsuz et nakli yapan firmaya 1 milyon 305 bin 242 lira ceza kesildiği açıklandı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Ankara ilinde faaliyet gösteren bir zincir market işletmesinin bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan uygunsuz et nakil görüntülerini takiben il genelindeki tüm şubelerinde yapılan denetim sonucunda söz konusu firmaya gerekli idari işlemler ve toplamda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası uygulanmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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