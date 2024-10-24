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Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı: 5 şehit, 22 yaralı

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Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı: 5 şehit, 22 yaralı Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye yönelik terör saldırısı düzenlendi.

Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı: 5 şehit, 22 yaralı

ANKARA - Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda 5 şehit, 22 yaralı olduğu açıklandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Tesislerin önünden silah ve patlama sesleri duyuldu. Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ise Bilkent Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı: 5 şehit, 22 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa Ankara TUSAŞ Terör

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