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Ankara'da TUSAŞ Tesislerine Terör Saldırısı: 2 Terörist Gasp Edilen Taksiyle Geldi

Ankara'da TUSAŞ Tesislerine Terör Saldırısı: 2 Terörist Gasp Edilen Taksiyle Geldi
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Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısında, teröristlerin gasp ettikleri ticari taksiyle geldikleri ortaya çıktı. Taksi şoförünün akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısında 2 teröristin kullandıkları ticari taksiyi gasp ettikleri belirlenirken, taksi şoförün akıbeti ise bilinmiyor.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısında 2 teröristin gasp ettikleri 06 JMT 07 plakalı ticari taksiyle geldikleri belirlenirken taksi şoförü M.A.'nın ise akıbeti bilinmiyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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