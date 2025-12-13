Haberler

Ankara'da sürekli trafik kazalarının yaşandığı türbede yine kaza oldu
Güncelleme:
Ankara Altındağ'da gece meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil Tezveren Sultan Türbesi'ne çarptı. Olayda can kaybı yaşanmazken, türbenin etrafında hasar oluştu.

Kaza, gece 03: 00 sırlarında Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı'nda yer alan Tezveren Sultan Türbesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 06 34 PDE 213 plakalı otomobil, türbeye çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, türbeyi koruyan demir korkularda ile etrafındaki beton bariyerlerde ve çarpan araçta hasar oluştu.

Kazanın olduğu türbede daha önce de benzer kazalar yaşanırken, ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Gece karanlık olduğu için sürücü muhtemelen türbeyi görmedi"

Olayla ilgili konuşan Tolga Kurt: "Kaza sabaha karşı olmuş. Araçta 2 kız 2 erkek varmış. Alkollü değillermiş. Sürücü sanırım türbenin olduğu yeri yol zannetmiş. O nedenden dolayı kazayı yapmış. Daha sonra çekici geldi. Aracı olduğu yerden kaldırdı. Gece karanlık olduğu için sürücü muhtemelen türbeyi görmedi. Bu buradaki ilk kaza değil. Aynı kazalar daha önce de olmuştu. Burada evliyalardan birisi yatıyor. Belli ki alkollü veya hızlı araç kullananları sevmiyor. Bir de bu yolda uyarı ışıkları yok. O yüzden de sürücüler süratle ilerliyor ve türbe de kör noktada olduğundan dolayı görmüyorlar. Türbede de hasar oluştu. Öndeki taş aracın içeriye girmesini engellemiş. Demirler ve öndeki taşlarda hasar var" dedi. - ANKARA

