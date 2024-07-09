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Ankara'da Tüfekle Tehdit Edip Tütün İsteyen Şahıs Yakalandı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir tekel bayisine tüfekle giren ve tütün ürünü isteyen şahıs, polis tarafından yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, saldırganın tehditleri paniğe neden oldu.

Ankara'da tüfekle bastığı tekel bayisinin sahibini tehdit edip, tütün ürünü isteyen şahıs polis tarafından yakalandı. Korku dolu o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Çankaya'da meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi, gözüne kestirdiği tekel bayisine elinde tüfekle girdi. Tütün mamulü bir ürün isteyen saldırgan, kendisine istediğini veren işletme sahibine tüfeğini doğrulttu. Tehditler saçarak dükkan kaçan şahıs, bu kez aynı bölgedeki bir restorana girdi. İçerideki herkesi çıkardıktan sonra alkol alan şüpheli, ihbar üzerine sevk edilen polis ekipleri tarafından suç aletiyle yakalanarak, gözaltına alındı. Çevrede paniğe neden olan şüphelinin üzerinden 4 adet sahte kimlik çıktı.

"Soğuk kanlı hareket etmeye çalıştık"

Olayla ilgili konuşan işletme sahibi Sinan Bülbül: "Şahıs dükkanımıza uzun namlulu bir silahla girmeye çalıştı. Kendisini uyardık, böyle giremeyeceğiniz söyledik. Girmek için ısrar etti. İstediği ürünü verdik. Soğuk kanlı hareket etmeye çalıştık çünkü böyle hareketlerin neyle sonuçlanabileceğini biliyorduk. Saldırganı da rahatsız eden onu çok fazla ciddiye almamız oldu. Sonrasında silahı bize doğrultarak dışarı çıktı ve koşmaya başladı. Biz arkasından koşunda kendisini bir dükkandan içeriye attı. Polis ekipleri geldi. Müdahale ederken ikna etmeye de çalıştı. Sonra küçük bir operasyonla şahsı etkisiz hale getirdi. Daha önce de iş yerimize gelmiş. Zorluk çıkarmadan istediği ürünü alıp giderdi. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorduk" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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