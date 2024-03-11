Ankara'da transmikser kazası: 7 araç zarar gördü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yoldan çıkan transmikser, park halindeki 7 araca çarptı.

Edinilen bilgilere göre, saat 17.30 sıralarında İstanbul yolu üzerinde seyir eden transmikser, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki 7 araca çarptı. Çarptığı otomobilleri sürükleyen mikser, 2 aracı altına alarak durabildi. Araçların içinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir kısmı ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. - ANKARA