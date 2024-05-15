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Ankara'da trafikte tartışan taksici saldırıya uğradı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir taksici, trafikte tartıştığı sürücünün satırlı saldırısına maruz kaldı. Saldırgan taksicinin başparmağını kopardı ve yaraladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da trafikte tartıştığı sürücünün satırlı saldırısına uğrayan taksicinin başparmağı koptu.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Sancak Mahallesi'nde gece bir ticari taksi müşterisini beklemek için yol kenarına yaklaştığı sırada bir otomobil taksinin aynasına çarptı. Ticari taksi şoförü, tepki göstermek maksadıyla kornaya bastı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracından inerek, elindeki satırla taksi şoförüne saldırdı. Saldırgan satır darbeleri ile taksicinin başparmağını kopartırken, farklı yerlerinden de yaraladı. Yaralanan taksi sürücüsü, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ticari taksinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, taksi şoförünün gözü dönmüş saldırganı defalarca kez uyardığı ve kaçmaya çalıştığı görüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Güncel Haberler

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