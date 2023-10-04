Ankara'da bir sürücü, trafikte kendisine yol vermeyen şüpheli tarafından bıçakla tehdit edildi. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan şüpheliye cezai işlem uygulandı.

Ankara'da trafikte sürücüyü bıçakla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da trafikteki sürücüyü bıçakla tehdit eden şüpheli A.T. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeki A.K, Anadolu Bulvarı'na gelmeden önceki ışıkta durdu.

Bu sırada en sağ şeritten gelen otomobilin sürücüsü A.T, A.K'nin aracının önünü kesti.

A.T, kendisine yol vermeyen A.K'ye camı açarak küfür etmeye başladı. Yoluna devam eden A.K, 100 metre sonraki ışıklarda söz konusu otomobilin sürücüsü ile tekrar karşılaştı.

Otomobil sürücüsü, elinde büyük bir bıçakla tehdit ettiği A.K'nin üzerine yürüdü.

A.K. ise olay yerinden uzaklaştı, polise şikayette bulundu.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimliği belirlenen şüpheli A.T. gözaltına alındı.

Trafik yönünden de aracının eksikleri tespit edilen şüpheliye, muayenesiz araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten idari para cezası uygulandı, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.