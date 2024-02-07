Ankara'da trafikte çıkan yumruklu kavga kameralara yansıdı

ANKARA (İHA) – Ankara'nın Çankaya ilçesinde trafikte sürücüler arasında çıkan yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi 6001 Caddesi üzerinde meydana geldi. İki araç sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Bir kadın ve bir erkek, araçlarından inerek diğer aracın sürücü ile tartıştı. Olayın büyümesi taraflar arasında yumruklu kavga çıktı. Kavgaya karışan kadın, "Ödeyeceksin bu arabanın masrafını" diye bağırırken, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafları ayırdı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA