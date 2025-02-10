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Ankara'da Trafik Tartışması Korkunç Sona Uğradı

Ankara'da Trafik Tartışması Korkunç Sona Uğradı
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Ankara'da bir sürücünün trafikte yaşadığı tartışma sonucu, beyzbol sopasıyla diğer sürücünün aracına zarar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da bir sürücünün trafikte tartıştığı kişinin otomobiline beyzbol sopasıyla zarar vermesi araç kamerasına yansıdı.

Ankara'da bir sürücünün trafikte tartıştığı kişinin otomobiline beyzbol sopasıyla zarar vermesi, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde trafikte yaşanan bir tartışmanın ardından taraflardan biri, trafik ışıklarında aracından inerek, bagajda bulunan beyzbol sopasıyla tartıştığı kişinin aracının aynalarını kırarak zarar verdi.

Olay anı, trafik ışıklarında bekleyen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Olay sonrasında kimliği tespit edilen şüphelinin, Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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