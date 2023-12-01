Ankara'da trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruması görevi başında şehit olan Musa Erdem için tören düzenlendi.

Ankara'da trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruması görevi başında şehit olan Musa Erdem için tören düzenlendi.

Ankara'da görevi başında geçirdiği trafik kazası ile şehit olan polis memuru Musa Erdem, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenin ardından Adıyaman'a gönderildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen tören saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim Tivaleti ile başladı. Erdem'in, evli ve 2 çocuk babası olduğu ve kızının 20 gün önce dünyaya geldiği öğrenildi. Cenaze töreninde şehit olan Erdem'in çocuğu tabutun başına gelerek "Babamı görmek istiyorum" derken annesi ise "Babanı göremezsin" dedi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Musa Erdem için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruma ekibinden polis memuru Musa Erdem (34), Ankara'da görevi sırasında trafik kazasında şehit oldu. Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Göktaş'ın Çankaya Dikmen Caddesi'nde bir eve taziye ziyareti sırasında meydana gelmişti. Göktaş'ın, ziyaretten sonra otomobiline binerek ayrılmasının ardından Musa Erdem ve yanındaki polis memuru yolun karşısındaki otomobillerine doğru ilerledi. Bu sırada aşırı hızlı olduğu iddia edilen 06 KC 290 plakalı araç, Erdem'e çarpmıştı. Erdem, çarpmanın etkisiyle karşı şeride savruldu ve bu kez de 34 HDT 114 plakalı otomobilin altında kalmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Erdem kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.