Ankara'da Trafik Kazası Sonrası Bıçakla Saldırgan Tavırlar

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Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası bir kişi elindeki bıçakla saldırganlık sergiledi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ankara'da trafik kazası sonrası elindeki bıçakla saldırgan tavırlar sergileyen kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından taraflardan biri elindeki bıçakla saldırgan tavırlar sergiledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda saldırganı çevredeki diğer kişilerin sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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