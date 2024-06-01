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Ankara'da trafik kazası: Polis memuru hayatını kaybetti

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Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki polis memuru Burak Karakuzu hayatını kaybetti. Kazada bir kişi yaralandı.

Ankara'da trafik kazası geçiren 30 yaşındaki polis memuru hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 05.30 sıralarında Ankara - Nallıhan Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, polis memuru Burak Karakuzu idaresindeki 06 REZ 08 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karakuzu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan S.K.'nın yaralandığı ve ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildiği belirtildi. Polis memuru Burak Karakuzu'nun, memleketi Nallıhan'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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