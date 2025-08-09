Ankara'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Ankara'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
Yenimahalle'de bir otomobilin kontrol kaybı sonucu devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil savrularak refüje devrildi. Bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesi Alınteri Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 06 FIY 989 plakalı otomobil bir süre savrulmasının ardından refüjdeki ağaçlık alana devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilin içindeki erkek sürücü kazayı hafif sıyırıklarla atlatırken, yolcu koltuğunda oturan yaralı kadın ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
