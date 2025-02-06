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Ankara'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Ankara'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Peugeot marka iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince çevre hastanelere nakledilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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