Ankara'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Ankara'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Beypazarı'ndan Ankara yönüne giden otomobilin kontrolden çıkarak bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarparak takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı'ndan Ankara istikametine giden otomobil bariyere çarparak takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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