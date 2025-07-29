Ankara'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Beypazarı'ndan Ankara yönüne giden otomobilin kontrolden çıkarak bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarparak takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beypazarı'ndan Ankara istikametine giden otomobil bariyere çarparak takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa