Ankara'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarparak takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı'ndan Ankara istikametine giden otomobil bariyere çarparak takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA