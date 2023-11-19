Ankara'da trafik kazası: 5 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde trafik kazası sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Yükseltepe mahallesi Şehit Bayram Uluer caddesinde meydana geldi. 06 YNS 68 plakalı Tofaş marka otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen A.E. idaresindeki 71 ACR 314 plakalı kamyona çarptı. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada kamyonda bulunan 2 kişi ve Tofaş marka araçta bulunan 3 kişi yaralandı. yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA