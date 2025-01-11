Ankara'da Trafik Kazası: 5 Araç Karıştı, Mazot Yere Döküldü

Ankara'da meydana gelen ve 5 aracın karıştığı kazada hafriyat yüklü kamyonun akaryakıt yüklü tıra çarpması sonucu litrelerce mazot yere döküldü.

Ankara Çevreyolunun Etlik-İvedik istikametinde, 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt yüklü tır önce maddi hasarlı bir kazaya karıştı. Tırın arkasından gelen ve duramayan 06 EJM 337 plakalı hafriyat yüklü kamyon, motorin dolu tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü araç içerisinde sıkışırken mazot yüklü tankerde ise sızıntılar meydana geldi.

Sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından demir makası aracılığıyla sıkıştığı kamyonun içerisinden çıkarıldı. Sürücünün hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

O anlarda ise motorin dolu tankerin içerisindeki litrelerce akaryakıt yere dökülürken, çevrede yoğun bir akaryakıt kokusu hissedildi.

Kazaya karışan hafriyat yüklü kamyonun sahibi Selim Yılmaz kazaya ilişkin, "Öndeki mazot tankeri bir araca vuruyor. 3. Şeritte duruyor, 2-3 dakika durmuş. Önünde bir kamyon daha varmış, önündeki kamyon kurtarıyor ama bu kurtaramıyor ama tanker yolun ortasında durmuş 3. Şeritte" diye konuştu.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayı görmek isteyen araç sürücülerinin yavaşlaması kilometrelerce trafiğe neden oldu. Metrelerce uzanan trafik kuyruğu dron ile görüntülendi. - ANKARA