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Ankara'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Ankara-Niğde Otoyolu'nda bazı araçların karıştığı trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, yaralı bir kişi hastanede tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri İstanbul'da defnedilecek.

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, İstanbul'da defnedilecek.

Kaza, dün akşam Ankara- Niğde Otoyolu Bala mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kardeniz Türkmen'in ters yönde kullandığı otomobil, Ersin Akarçay idaresindeki otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Kardeniz Türkmen ile aynı araçta bulunan Ersin Akarçay, İsmet Akarçay ve Çetin Akarçay'ın cenazeleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kazadan yaralı olarak kurtarılan Erol Akarçay'ın ise durumunun ağır olduğu ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Akarçay ailesi fertlerinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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