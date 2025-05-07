Ankara'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, İstanbul'da defnedilecek.

Kaza, dün akşam Ankara- Niğde Otoyolu Bala mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kardeniz Türkmen'in ters yönde kullandığı otomobil, Ersin Akarçay idaresindeki otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Kardeniz Türkmen ile aynı araçta bulunan Ersin Akarçay, İsmet Akarçay ve Çetin Akarçay'ın cenazeleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kazadan yaralı olarak kurtarılan Erol Akarçay'ın ise durumunun ağır olduğu ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Akarçay ailesi fertlerinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA