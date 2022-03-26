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Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

- Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 21.00 sıralarında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Eti Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.S. hakimiyetindeki 06 YRN 59 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada sürücü R.S. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile baygınlık geçiren sürücü R.S.,sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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