Ankara'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 10.00 sıralarında Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücü M.C.'nin karşı yola geçmek için manevra yaptığı 06 FFM 322 plakalı otomobil, o sırada C.A. yönetiminde seyir halinde olan 06 BGR 349 plakalı ticari minibüsle çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen M.C.'nin cenazesi çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazada M.C.'nin otomobildeki yaralı iki kişi ve diğer sürücü C.A. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Duramamış ve çarpmış"

Olayla ilgili konuşan C.A.'nın arkadaşı Mesut Bulduk, "Arkadaşım servisten dönüyordu. Diğer aracın sürücüsü de karşı yola geçmeye çalışıyormuş ve sol şeride geçmiş. O sırada sürücü arkadaşım duramamış ve o araca çarpmış. Daha sonra o da kontrolünü kaybetmiş ve minibüsüyle devrilmiş. Otomobilin sürücüsü vefat etmiş. Arkadaşım ve çarptığı araçtaki diğer iki kişi de yaralanmış" dedi. - ANKARA