Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akyurt - Balıkhisar yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 1 kişinin öldüğünü tespit eden sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiyi ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA