Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada otomobil karşı şeride geçerek kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri soruşturma başlattı.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akyurt - Balıkhisar yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 1 kişinin öldüğünü tespit eden sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiyi ambulansla hastaneye sevk etti.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA