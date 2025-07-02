Ankara'da Trafik Kavgasında Silahlı Ölüm Davası Süregeldi

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Ankara'da trafikte 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada bir kadının ölümüne neden olan sanık hakkında 'taksirle öldürme' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer iki sanığın beraatı istendi. Dava devam ediyor.

Ankara'da trafikte 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada bir kadının eşine ait silahın ateş almasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Eşi ölen sanık hakkında 'taksirle öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, diğer 2 sanık hakkında beraat talep edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Cevdet Dündar, Halit Kürk, Ali Kürk katılmazken, avukatlar hazır bulundu. Mahkeme başkanı, celsede tanıkların dinleneceğini belirterek, S.G.'ye söz verdi.

Olay günü evde olduğunu belirten tanık S.G., "Silah sesi duyduk. Eşime ait telefonla polis ekiplerine haber verdik. Ancak ben olayı görmedim. Bilgim bu kadardır" dedi.

Tanık T.D. ise olay gününü kısmen hatırladığını dile getirerek, "Engelli birey yoldan geçiyordu. Yaşlı sürücü yol vermek istedi. Arkasından gelen araçta bulunan 2 kişiyse yol veren şahsa kızarak araçtan indirmeye çalıştı. Yaşlı şahsın yanında eşi vardı. Arbede yaşanınca şahıs silahını çıkardı. Silah sesinden sonra korktuğum için evime girdim" diye konuştu.

Tanık beyanlarının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Cevdet Dündar'ın 'taksirle öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep ederken, somut bir delil elde edilemediği için sanıklar Ali Kürk ve Halit Kürk'ün beraatını talep etti.

Söz alan sanık Dündar'ın avukatı, mahkeme heyetinden süre talep etti. Diğer sanık avukatları iste mütalaaya katıldıklarını belirtti.

Tanık ve avukat beyanlarının ardından mahkeme, bir sonraki duruşmayı 5 Kasım'a erteledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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