Ankara'da trafik kavgasında kaza kurşunuyla hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde eşinin trafikte kavga ettiği kişiye silah çekmesini engellemeye çalışırken kaza kurşunuyla yaşamını yitiren Kızhanım Dündar'ın cenazesi Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Olayın ardından gözaltına alınan Cevdet Dündar ve H.K. tutuklandı.
Ankara'da eşinin trafikte kavga ettiği kişiye silah çekmesini engellemeye çalışırken kaza kurşunuyla yaşamını yitiren kadın son yolculuğuna uğurlandı.
Yenimahalle ilçesinde trafikte başka bir sürücüyle tartışan eşi Cevdet Dündar'ın silah çekmesini engellemeye çalıştığı sırada kaza kurşunuyla hayatını kaybeden Kızhanım Dündar'ın cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.
Dündar'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Kızhanım Dündar'ın, 3 Eylül Pazar günü yaşanan olayın ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesinin ardından polis ekipleri Cevdet Dündar ile trafikte tartıştığı H.K'yi gözaltına almıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cevdet Dündar ve H.K. tutuklanmıştı.