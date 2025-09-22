Haberler

Ankara'da Trafik Kavgasında İki Kişi Gözaltına Alındı

Çankaya'da iki araç sürücüsü arasında çıkan tartışma, kavga ve darp olayına yol açtı. Olayın ardından polis, darp eden iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde trafikte çıkan kavganın büyümesini üzerine bir vatandaşı darp eden iki kişi gözaltına alındı.

Olay, dün Çankaya ilçesi Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki araç sürücüsü arasında trafikte henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Araç sürücüsü A.E.Y. tartışmanın büyümesinin ardından diğer otomobil sürücü ve yanındaki iki tarafından darp edildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yürüttükleri çalışmalar neticesinde araç sürücüsü A.E.Y. 'yi darp eden şüphelilerin kimliklerini belirledi. Diğer araç sürücüsünün S.C.K. ve S.C.K.'nın arkadaşları olduğu tespit edilen M.D.A. ve M.A.K. bugün yakalandı. S.C.K. ve M.A.K. gözaltına alınırken, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
