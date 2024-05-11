Ankara'da Tırın Altında Kalarak Yaralanan Kadının Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Ankara'da yolda yürüğü esnada tırın altında kalan kadının bacaklarından yaralandı. Kaza anı güvelik kamerasına yansıdı.

Kaza, Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiler göre, yolda yürüyen M.K. (63) isimli kadın, fabrikadan çıkan tırın altında kaldı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacaklarından yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA