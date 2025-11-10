Ankara'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Kaza Yaptı, 4 Yaralı

Ankara'da seyir halindeki otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Elmadağ ilçesinin Hasanoğlan semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk incelemelerinin ardından kazada 4 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA