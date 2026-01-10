Ankara'da tıra çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çevre yolunda tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde çevre yolunun Keçiören mevkiinde meydana geldi. O.K.'nin kullandığı 06 EYP 871 plakalı Hyundai marka otomobil 67 EK 377 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına sıkışan araçta yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken sağlık ekipleri O.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze adli tıp morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA