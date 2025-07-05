Ankara'da Tır yangını: Kontrolden çıkan araç küle döndü

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Ankara'nın Sincan ilçesinde, kontrolden çıkan bir tır bariyere çarpıp yangın çıkardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da kontrolden çıkarak bariyere çarpan tırda yangın çıktı. Küle dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Sincan ilçesi Malıköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır bariyere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle tırdan çıkan alevler kısa sürede aracın her yerini sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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