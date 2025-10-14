Haberler

Ankara'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Ankara - Kırıkkale otoyolunda kontrolden çıkan tır, karşı yola geçerek seyir halindeki bir otomobille çarpıştı. Kazada 2'si ağır toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ankara - Kırıkkale otoyolu Lalahan Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 GF 218 plakalı Mercedes marka tır, karşı yola savrularak seyir halindeki 06 BAB 863 plakalı Mercedes marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından çevre güvenliği sağlanırken, otomobilde bulunan 2'si ağır toplam 4 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi.

Kazayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
