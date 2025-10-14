Ankara'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Ankara'da kontrolden çıkarak karşı yola geçen tırın, seyir halindeki otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ankara - Kırıkkale otoyolu Lalahan Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 GF 218 plakalı Mercedes marka tır, karşı yola savrularak seyir halindeki 06 BAB 863 plakalı Mercedes marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından çevre güvenliği sağlanırken, otomobilde bulunan 2'si ağır toplam 4 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi.

Kazayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı. - ANKARA