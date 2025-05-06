Ankara'da Tır Şoförü ile Sürücü Arasındaki Gerginlik Kamerada
Ankara Çevreyolu'nda bir otomobil sürücüsü, yol verme meselesi nedeniyle tır şoförünün önünü kesti. Olay, çevredeki diğer sürücülerin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı ve gerilim cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'da otomobil sürücüsünün, önünü kestiği tır şoförü ile yaşadığı gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün sabah saatlerinde Ankara Çevreyolunda meydana geldi. İddialara göre bir sürücü, yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı tır şoförünün önünü kesti. Taraflar arasında yaşanan gerginlik tırda yer alan kişiler tarafından anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Çıkan tartışma çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa