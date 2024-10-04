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Ankara'da Ticari Taksi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara'da Ticari Taksi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Ankara çevre yolunda kontrolden çıkan bir ticari taksi bariyerlere saplandı. Kazada 41 yaşındaki sürücü E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara çevre yolunda kontrolden çıkan ticari taksi bariyerlere saplandı, kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Havalimanı istikametinde seyir halinde olan Dutluk taksi durağına ait 06 T 3531 plakalı Hyundai marka ticari taksi Keçiören-Etlik çıkışında kontrolden çıkarak refüj başına çarptı. Çarpmanın etkisi ile bariyerlere saplanan ticari taksinin sürücüsü 41 yaşındaki E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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