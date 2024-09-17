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Ankara'da Ticari Araç Yumurta Yüklü Kamyona Çarptı

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Ankara Keçiören'de meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta geçen ticari araç, yumurta yüklü kamyona çarparak devrilmesine neden oldu. Kazada 1 kişi yaralandı ve yumurtalar yola saçıldı.

Ankara'da ticari araç yumurta yüklü kamyona çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken kamyonetteki yumurtalar ise yola saçıldı.

Kaza, Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesine meydana geldi. İddialara göre, henüz kimliği belirlenemeyen Fiat Ducato markalı 06 EHZ 896 plakalı ticari aracı kırmızı ışıkta geçerek Mahmut Topuz kontrolündeki Mitsubishi Fuso markalı 06 COP 78 plakalı yumurta aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yumurta yüklü kamyon yan yatarken yumurtalar yola saçıldı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekibi yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan sürücüyü hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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