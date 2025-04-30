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Ankara'da THKP-C/Devrimci Hareket Operasyonu: 16 Gözaltı

Ankara'da THKP-C/Devrimci Hareket Operasyonu: 16 Gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, THKP-C/Devrimci Hareket silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin, örgütle bağlantılı eylemlere katıldıkları ve terör propagandası yaptıkları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, THKP-C/Devrimci Hareket silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden THKP-C/Devrimci Hareket silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel faaliyetlere katıldıkları, kendilerine ait olduğu tespit edilen sosyal medya adresleri üzerinden terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları, terör örgütünün ilimiz yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 16 şüphelinin 30 Nisan 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve cumhuriyet başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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