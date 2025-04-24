Ankara'da Ters Yönde İlerleyen Sürücü Kameralarda
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir sürücünün otomobiliyle ters yönde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tehlikeli yolculuğu sırasında başka sürücülerin canını hiçe saydığı görüntüler kaydedildi.
Ankara'da ters yönden ilerleyen sürücü kamerada
ANKARA - Ankara'da bir sürücünün otomobiliyle ters yönde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sabah saatlerinde Çankaya'nın Dikmen semtinde aracıyla ters yönde ilerleyen bir kişini tehlikeli yolcuğu yoldaki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Söz konusu görüntüde kendisinin ve yoldaki diğer kişilerin canını hiçe sayan sürücünün uzun bir süre ters yönde ilerlediği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa