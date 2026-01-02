Haberler

Ankara'da terör örgütlerine yönelik 237 ayrı operasyonda 3 bin 800 şahıs yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen 237 operasyonda 3.800 şüpheliye ulaşıldı. Operasyonlar 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren hayata geçirildi ve bazıları kamu kurumlarında görevli.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından kolluk kuvvetleriyle koordineli olarak 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren terör örgütlerine yönelik düzenlenen 237 ayrı operasyonda 3 bin 800 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütlerine yönelik kolluk kuvvetleriyle koordineli olarak düzenlenen operasyonlarda tespit edilen 4 bin 262 kişi üzerinde yapılan çalışmalardan hareketle; 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren toplam 237 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplamda bin 393 şüpheli şahıs yakalandı. Düzenlenen operasyonlar neticesinde alınan 155 ayrı itirafçının ifade ve teşhis işlemlerinden hareketle 2 bin 407 şüpheli şahıs tespiti yapıldı. Tespit edilen ve operasyonlar kapsamında yakalanan toplam 3 bin 800 şüpheli yakalandı. 3 bin 800 şahıstan 275'inin kamu kurum ve kuruluşlarında aktif olarak çalıştığı tespit edildi. Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor. - ANKARA

