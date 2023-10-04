Ankara'da Telefonla Dolandırıcılık: 250 Bin TL Değerinde Para ve Ziynet Eşyaları Çalındı

ANKARA'da telefonla dolandırdıkları mağdurun 250 bin TL değerinde para ve ziynet eşyalarını alan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 2 Ekim'de Sincan Emniyet Müdürlüğü'ne gelen S.Ç.'nin kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin 250 bin TL civarında para ve ziynet eşyalarını aldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma yaptı. Kamera incelemeleri neticesinde S.Ç.'den para ve ziynet eşyalarını alan suça sürüklenen çocuk H.D. (17), aynı gün yakalandı. H.D.'yi suça sürükleyen İ.A. ile suç ortağı D.A., 3 Ekim'de Şanlıurfa'dan Ankara'ya gelirken Gölbaşı ilçesinde yakalandı. İ.A. ve D.A.'nın cep telefonlarında yapılan incelemelerde; H.D.'nin S.Ç.'den aldığı para ve ziynet eşyalarını U.E.K. ve eşi E.K.'ya verdiği tespit edildi. Keçiören ilçesinde ikamet ettikleri tespit edilen U.E.K. ve eşi E.K. da 3 Ekim'de evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin, poşet içerisinde sakladıkları para ve ziynet eşyaları ele geçirildi. H.D. gerekli adli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken; E.K. ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, İ.A. ve D.A. ve U.E.K. hakkında adli işlem başlatıldı.