Ankara'da Telefon Bayisinde Yumruklu Kavga

Ankara'da iki grup arasında bir telefon bayisinde çıkan yumruklu kavga kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, öğlen saatlerinde Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Meltem Sokak'ta bulunan bir telefon bayisinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından olay kavgaya dönüştü. Sokakta yumruk yumruğa kavga etmeye başlayan kişiler çevrede bulunan vatandaşların müdahalesi ile ayrıldı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA