Ankara'da Tehlikeli Yolculuk Yapan Kamyonet Kameraya Yansıdı

Ankara'da açık kasa kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuk yapan çok sayıda kişi kameraya yansıdı.

Ankara'da sürücüsü öğrenilemeyen 06 EEY 253 plakalı açık kasa kamyonet, arkasına 11 çocuğu alarak trafikte seyretmeye başladı. Tehlikeli yolculuğu gören diğer sürücüler telefonlarının kamerasıyla o anları kayıt altına aldı. Açık kasa kamyonet sürücüsü hem kendi canını, hem de kamyonet arkasında oturanların canını hiçe sayarak kilometrelerce ilerledi. - ANKARA