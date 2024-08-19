Ankara'da Tehlikeli Yolculuk Yapan Kamyonet Kameraya Yansıdı
Ankara'da sürücüsü öğrenilemeyen açık kasa kamyonet, arkasına 11 çocuğu alarak tehlikeli bir şekilde trafikte seyretti. Diğer sürücüler ise bu tehlikeli yolculuğu telefon kameralarıyla kayıt altına aldı.
Ankara'da açık kasa kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuk yapan çok sayıda kişi kameraya yansıdı.
Ankara'da sürücüsü öğrenilemeyen 06 EEY 253 plakalı açık kasa kamyonet, arkasına 11 çocuğu alarak trafikte seyretmeye başladı. Tehlikeli yolculuğu gören diğer sürücüler telefonlarının kamerasıyla o anları kayıt altına aldı. Açık kasa kamyonet sürücüsü hem kendi canını, hem de kamyonet arkasında oturanların canını hiçe sayarak kilometrelerce ilerledi. - ANKARA