Ankara'da Tehlikeli Trafik Hareketleri

Ankara'da iki sürücünün araçlarıyla yaptığı hareketler trafiği tehlikeye soktu.

Eskişehir yolunda iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası iki sürücü de akan trafikte birbirlerine tehlikeli hareketlerde bulundu. İki sürücü hem kendi hem de diğer insanların hayatını tehlikeye atarken, yaşananlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi. - ANKARA