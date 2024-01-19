Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Tehlikeli Trafik Hareketleri

Güncelleme:
Abone Ol

Ankara'da iki sürücünün araçlarıyla yaptığı hareketler trafiği tehlikeye soktu. Eskişehir yolunda yaşanan tartışma sonrası iki sürücü de tehlikeli hareketlerde bulundu. Olay başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Ankara'da iki sürücünün araçlarıyla yaptığı hareketler trafiği tehlikeye soktu.

Eskişehir yolunda iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası iki sürücü de akan trafikte birbirlerine tehlikeli hareketlerde bulundu. İki sürücü hem kendi hem de diğer insanların hayatını tehlikeye atarken, yaşananlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Ankara 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title