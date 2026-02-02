Haberler

Tefecilik ve POS tefeciliği yaptıkları tespit edilen 51 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarla tefecilik ve POS tefeciliği yaptığı tespit edilen 51 şahıs gözaltına alındı. 56 şüpheliye yönelik operasyonda yakalama çalışmaları sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, tefecilik ve POS tefeciliği yaptıkları tespit edilen 51 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen operasyonlarda, 56 şüpheliye yönelik işlem yapıldığı, bunlardan 51'inin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. 5 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya titizlikle devam edildiği belirtildi. - ANKARA

