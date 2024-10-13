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Ankara'da Tefecilik Çetesi Çökertildi

Ankara'da Tefecilik Çetesi Çökertildi
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşları hedef alan 20 kişilik tefecilik çetesi, yüksek faizle para vererek senet imzalattıkları ve borçlarını ödemeyenleri tehdit ettikleri için çökertildi. Operasyon sonucu 17 kişi gözaltına alındı ve yasa dışı silahlar ele geçirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara kıraathanelerde ya da aracı kişilerin yönlendirmesiyle yüksek faizle para verdiği karşılığında senet imzalattıkları daha sonra borcunu ödemeyen kişileri ise tehdit ederek borçlarını artıran çete çökertildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik suçuna yönelik çalışmalarında Beypazarı ilçesinde bir çetenin ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara yüksek faizle para verip senet imzalattıklarını aynı zamanda yasa dışı silah ticareti yaptıklarını tespit etti.

Mali Şube ekiplerinin Beypazarı Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürüttükleri 6 aylık fiziki ve teknik takip sonucu 20 kişilik çete üyesi tespit edildi.

Şüphelilerin ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara kıraathanelerde ya da aracı kişilerin yönlendirmesiyle yüksek faizle para verdiği karşılığında senet imzalattıkları öğrenildi. Borcunu ödeyemeyen vatandaşlara icra takibi başlattıkları borcunu ödeyemeyen vatandaşları tehdit ederek borçlarını arttırdıkları tespit edildi. Emniyet güçleri teknik takip sonucu çete üyelerinin yasa dışı silah ticareti yaptıklarını tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında 08.10.2024 günü 20 şahsa eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştiren Mali Şube ekipleri 17 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon neticesinde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 702 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek, 24 adet av tüfeği dolu kartuş çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi.

Yakalanan 17 şüpheliden 2 si emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 15 şüpheliden S.Ö, C.Y, M.K, İ.Ö, Ü.G, F.G, A.Y, T.B ve A.B tefecilik suçundan B.Y ise yasadışı silah ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Kalan 5 şüpheli şahıs ise adli kontrol ile serbest bırakıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Beypazarı 3-sayfa Ekonomi ankara Suç

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