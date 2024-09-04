Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Tatlı Ustası İş Kazası Geçirdi, Sigorta Girişi Yapılmadığı İddia Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da faaliyet gösteren bir tatlı imalathanesinde çalışan tatlı ustası İsmail Can Seçkin, 4 metrelik merdivenden düşerek ağır yaralandı. Aile yakınları, sigorta girişi yapılmadan hastaneye kaldırıldığını iddia etti.

Ankara'da faaliyet gösteren bir tatlı imalathanesinde çalışan tatlı ustası İsmail Can Seçkin, iddialara göre 4 metrelik yüksekliği bulunan merdivenden yuvarlanarak ağır yaralandı. Aile yakınları ise yaralanan Seçkin'in hastaneye kaldırmak için sigorta girişinin yapılmasını beklediklerini iddia etti.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan tatlı imalathanesinde 19 Ağustos'ta meydana geldi. İddialara göre, imalathanede tatlı ustası olarak çalışan İsmail Can Seçkin, iş yerinde çalıştığı sırada 4 metrelik merdivenden düşerek ağır yaralandı. Yaralanan Seçkin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Seçkin'in yakınları, Seçkin'in yaklaşık 4 aydır sigortasız çalıştığını, kazanın meydana gelmesinin ardından sigorta girişi yapılana kadar olay yerinde bekletildiğini iddia etti. E-Devlet kayıtlarında ise Seçkin'in sigortasının 19 Ağustos'ta yapıldığını ve belirli aralıklarla sigorta giriş çıkışı yapıldığı görüldü.

"Hastaneye gittiğimde kardeşim çok kötü durumdaydı"

Kardeşinin düştüğünü ve kafasını çarptığı gerekçesiyle arandığını belirten Halil İbrahim Seçkin, "Hastaneye gittiğimde kardeşim çok kötü durumdaydı. Düşmüş gibi değil kafası kocaman olmuştu, neredeyse büyüklüğü iki katına çıkmıştı. Her tarafı kan revan içindeydi ve üstünde iş kıyafetleri vardı. Ben hastaneye geldiğimde olay çok ciddi durumdaydı. Doktor 'kafasının önünden arkasına cam kırığı gibi kadar çatlaklar var, bu darbe çok kötü bir darbe ve kardeşine bizim yapabileceğimiz bir şey yok' dedi" diye konuştu.

"Kardeşim 19 Ağustos tarihinde düştükten sonra tekrar sigorta girişini yapmışlar"

Seçkin, kardeşinin tatlı imalathanesinde 8 yıldır çalıştığını ve bu süre zarfında birden fazla sigorta girişinin olduğunu belirterek, "Giriş ve çıkış yapmışlar. En son yine 4 ay sonra çıkışını vermişler. Kardeşim 19 Ağustos tarihinde düştükten sonra tekrar sigorta girişini yapmışlar. 8 senedir aynı yerde düzenli çalışıyor ve kardeşim düştükten sonra yapılmış" dedi.

Seçkin, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan kardeşinin yüzde 95 oranında felçli kalabileceğini dile getirdi.

"Herkes bizi görünce arkasını dönüyor"

Oğlu İsmail Seçkin'in kaza geçirdiği imalathaneye gittiklerini dile getiren anne Emine Alaca, "Herkes bizi görünce arkasını dönüyor. Bizi çalışanlarla konuşturmadılar. Bizi çember içerisine aldılar ki hiç kimseyle konuşmayalım. Biz iş yerinden bir arkadaşını aradık ve yanında kim vardı? Diye sorduk. O da 'abla düştüğünde ben hiçbir şey görmedim. Sadece ambulans geldiğinde biz 7-8 kişi içeri girdik' dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İş Kazası Sigorta 3-sayfa Sağlık Güncel ankara

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

 Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

 Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi

Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi
Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde

Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? 4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL? Aybüke öğretmen olayı nedir? Şehit Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? Şenay Aybüke Yalçın kimdir? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 4 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! GELİNİM MUTFAKTA 4 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? ROBLOX AÇILDI MI? 4 EYLÜL ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title