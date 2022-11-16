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Ankara'da taş ocağı bölgesindeki kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da taş ocağı bölgesindeki kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde taş ocaklarının bulunduğu bölgedeki kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde taş ocaklarının bulunduğu bölgedeki kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti.

Olay, gündüz saatlerinde Mamak'ın Mutlu Mahallesi'nde taş ocaklarının bulunduğu bölgedeki kayalıklarda meydana geldi. İddiaya göre, Beytullah Alkan adlı genç henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalıklardan düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alkan'ın cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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