Ankara'da tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Zanlı, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Balkiraz Mahallesi Esenler Sokak'ta bir kişinin araçta hareketsiz olduğunu görenler durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtaki kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Cesedin Hüseyin Hakan'a ait olduğunu tespit eden polis, aracın sahibine ulaştı.

Aracın sahibi S.D'nin, alacak verecek meselesinden tartıştığı arkadaşını silahla vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.