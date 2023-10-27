Ankara'da Tartışma Sonucu Ölüm: 18 Yıl Hapis Cezası İsteniyor

Başkentte tartıştığı mahalle arkadaşı Volkan Uzel'in babası Musa Uzel'i ateşli silah ile öldüren Eren Yetiş (24) için 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezası istenirken, yanında bulunan babası Vedat Yetiş (48) için de aynı suçtan, aynı oranda ceza istendi.

Olay geçmişi

Ankara'da 26 Haziran 2023 tarihinde yaşanan olayda, Eren Yetiş, mahalleden arkadaşı Volkan Uzel ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmaya 2 tarafın babası da dahil oldu. Eren Yetiş, sopayla kendisine saldıran Musa Uzel'i tabanca ile ateş etti. Ağır yaralanan Musa Uzel hayatını kaybetti, Eren Yetiş ile babası Vedat Yetiş olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan baba ve oğlu gözaltına alınıp, tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame çerçevesinde Eren Yetiş'in Musa Uzel'e 2 el ateş ettiğini kabul ederek uyuşturucu madde kullandığını belirtti.

Olay anında kendinde olmadığını iddia eden Yetiş, "Kafam çok güzeldi, Volkan'ın yanına gitmiştim. Volkan beni görünce kaçmaya başladı. Ben de peşinden koştum. Volkan'ın babası geldi, sopayla bana vurmaya başladı. Volkan olay yerinden kaçtı, ona ateş etmedim. Olay olduktan sonra babamla karşılaştık. Silahı da ormana attım, pişmanım" ifadelerine yer verdi.

İddianame, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Eren Yetiş ile babası Vedat Yetiş'in, eylemlerini 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdikleri belirtildi. Eren Yetiş hakkında 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 3 yıl, Vedat Yetiş hakkında da 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezası talep edildi. - ANKARA