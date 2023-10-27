Ankara'da Tartışma Sonucu Öldürülen Kişi İçin 18 Yıl Hapis Cezası İstendi

Başkentte, tartıştığı komşusu Volkan Uzel'in babası Musa Uzel'i tabancayla öldüren Eren Yetiş hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 21 yıl, babası Vedat Yetiş hakkında ise "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Eren Yetiş, 26 Haziran'da Mamak'ta komşusu Volkan Uzel ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yetiş'in babası Vedat Yetiş ile Uzel'in babası Musa Uzel de olaya karıştı.

Sopaların da kullanıldığı kavga sırasında Eren Yetiş, Musa Uzel'e tabanca ile ateş etti. Ağır yaralanan Musa Uzel hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Eren Yetiş ile babası Vedat Yetiş polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk olan baba ve oğlu tutuklandı.

Olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Yetiş ile babası Vedat Yetiş hakkında 'kasten öldürme' suçundan 18'er yıl hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen Eren Yetiş, Musa Uzel'e 2 el ateş ettiğini kabul etti. Uyuşturucu etkisi altında bulunduğunu öne süren Yetiş, şunları kaydetti:

"Olay sırasında kendimde değildim. Kafam çok güzeldi, Volkan'ın yanına gitmiştim. Volkan beni görünce kaçmaya başladı. Ben de peşinden koştum. Volkan'ın babası geldi, sopayla bana vurmaya başladı. Volkan olay yerinden kaçtı, ona ateş etmedim. Olay olduktan sonra babamla karşılaştık. Silahı da ormana attım, pişmanım."

Vedat Yetiş ise olay sırasında kendisinin tabanca ya da sopa kullanmadığını öne sürerek, "Oğlum Eren ile çok fazla muhabbetim yoktur. Kendisini 2-3 gün görmediğim zamanlar olmuştur. Bu sebeple tabanca, bıçak ve benzeri bir suç aleti taşıdığını görmedim. Olayda kullanmış olduğu tabancayı olay sonrasında attığını söyledi. Görevliler giderek tabancayı aradılar fakat bulamadılar." dedi.

?İddianamede Eren Yetiş ile babası Vedat Yetiş'in, eylemlerini "haksız tahrik" altında gerçekleştirdikleri belirtildi. Eren Yetiş hakkında "kasten öldürme" suçundan 18 yıl, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 3 yıl, Vedat Yetiş hakkında da "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası talep edildi.