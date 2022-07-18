Son dakika haberi: Tarım işçilerini taşıyan minibüs su tankeri ile çarpıştı: 8 yaralı Son dakika gündem haberi... Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü ile su tankerinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü ile su tankerinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza, Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü ile ASKİ'ye ait su tankeri çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 8 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (Seyit Çakır - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi: Tarım işçilerini taşıyan minibüs su tankeri ile çarpıştı: 8 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.