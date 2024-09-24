Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Tarihi İbranice Kitaplar Ele Geçirildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 300 bin dolar karşılığında satılmaya çalışılan 2 el yazması İbranice kitap ele geçirildi. Şüpheliler A.K. ve İ.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da İbranice 2 el yazması kitap ele geçirildi

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde İbranice 2 el yazması kitap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucu Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, A.K. ve İ.D. isimli şüpheliler, 300 bin dolar karşılığında satmak üzere yanlarında getirdikleri deri üzerine İbranice el yazması olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğindeki 2 kitapla yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da Tarihi İbranice Kitaplar Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kültür Sanat Kaçakçılık Beypazarı Güvenlik 3-sayfa Ankara Kültür Hukuk

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

 Erdoğan'dan ABD'ye net mesaj: Yanında değil karşısında durun

ABD'ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun

 Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı

Vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı
Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler

'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sallai PAOK maçında neden yok? Roland Sallai cezalı mı, sakat mı, yedek mi? Ziyech PAOK maçında neden yok? Hakim Ziyech cezalı mı, sakat mı, yedek mi? Real Madrid Alaves maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Alaves geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Real Madrid Alaves maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Alaves golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bahar dizisi Süreyya kimdir? Bahar Büşra Pekin hangi rolde oynuyor? Arveles ateş düşürür mü? Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlayacak? Galatasaray Panathinaikos CANLI izle! Galatasaray Panathinaikos basket kaç kaç, kim yendi? S Sport CANLI izle! (REAL MADRİD ALAVES) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef eleme adayları kim? 24 Eylül Salı bugün kim potaya gitti? Real Madrid Alaves maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Alaves maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });